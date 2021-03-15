 

Ford запустил продажи нового кроссовера Equator в Китае

15.03.2021, 18:12, Новости дня
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Американский автогигант Ford объявил о начале приема заказов на усовершенствованный паркетник Ford Equator для китайского рынка.

Уже к апрелю первые экземпляры будут отправлены клиентам. В свою очередь, кроссовер отличается увеличенной решеткой радиатора, зауженной светодиодной оптикой и задними фонарями. Также указывается, что новая модель получила виртуальную панель приборов, увеличенный экран мультимедийного комплекса, а также адаптивный круиз-контроль. Среди новшеств в кроссовере установили камеру кругового обзора, систему предотвращения столкновений.

Известно, что инженерами установлен под капотом кроссовера Equator новый 2-литровый двигатель с турбиной на 224 л.с. мощности. Остальные данные о новинке пока отсутствуют.



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