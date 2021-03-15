По итогам Масленицы 300 депутатов Госдумы были госпитализированы из-за переедания черной икры

15.03.2021, 18:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В московский Институт гастроэнтерологии и 12-перстной кишки были доставлены 300 депутатов Государственной думы.

Все народные избранники поступили с одинаковым диагнозом — переедание, вызванное чрезмерным употреблением блинов с черной икрой во время масленичной недели.

В пресс-службе Госдумы пояснили, что всю прошедшую неделю депутаты провели в рабочих поездках по стране, где встречались с жителями регионов. На каждой встрече законотворцам устраивали пышный прием с роскошным столом. В среднем на каждого парламентария пришлось около 5 килограмм блинов, 10 килограмм черной икры и 2 литра крепких спиртных напитков за один день масленичной недели.

Последние дни Масленицы и ее празднование вместе с родственниками в семейном кругу окончательно подорвали здоровье народных избранников и послужили причиной госпитализации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил всем пострадавшим телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.

– Коллеги, я бы впредь попросил вас быть внимательнее с этим делом. Уже который год на одни и те же грабли. Не стоит так жадно налегать на мучное и деликатесы. Какой пример вы подаете людям? Подумают еще, что у нас одни обжоры в Госдуме сидят. В следующий раз нужно и народу что-то оставлять, а то потом не изберут. Вот коммунисты, снова молодцы. Сожгли чучело Чубайса и поводили хоровод. Беречь себя нужно. Все-таки от вас зависит будущее России и благополучие наших сограждан, — говорится в обращении Вячеслава Володина коллегам.

По итогам врачебного консилиума всем депутатам был назначен недельный курс промывания желудка 5-литровой клизмой. После окончания лечения парламентарии вернутся к исполнению своих обязанностей в прежнем объеме.

—