 

Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон родила дочь – СМИ

15.03.2021, 18:06, Новости дня
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У младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппы Миддлтон и ее мужа, экс-автогонщика и мультимиллионера Джеймса Мэттьюза 15 марта родилась дочь. Об этом сообщил британский таблоид Hello! со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары. Об этом также сообщает таблоид Page Six, ссылаясь на собственные источники.

Издание уточняет, что родители назвали дочь Грейс Элизабет Джейн. Мать и ребенок чувствуют себя отлично, отмечается в публикации.

Новорожденная стала вторым ребенком в семье Миддлон и Мэттьюза, свадьба которых состоялась в мае 2017 года. В октябре 2018 года у пары родился первенец – Артур Майкл Уильям. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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