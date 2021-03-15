“Укрпошта” завершила год с чистой прибылью почти в 185 млн грн

15.03.2021, 18:06, Новости дня

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“Укрпошта” завершила 2020 год с чистой прибылью в 184,5 млн грн, сообщил 15 марта в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“За четыре года работы команды доход “Укрпошти” вырос вдвое. Может и не крипторынок, но результаты более чем убедительные”, – написал Криклий.

Доход компании в 2016 году составлял 4,6 млрд грн, в 2020 году его “помножили на два” до 9,2 млрд грн, отметил в Facebook гендиректор “Укрпошти” Игорь Смелянский.

“С учетом доли в 50%+ регулируемых государством услуг, которые за эти четыре года часто были убыточны или низко маржинальны, думаю, результат все же неплохой, – подчеркнул глава “Укрпошти” Смелянский. – А значит, государство ожидает, помимо около 3 млрд грн уплаченных налогов, еще и десятки миллионов дивидендов, после того как результаты будут подтверждены независимым аудитором”.

В то же время гендиректор “Укрпошти” добавил, что прибыль компании вместо инвестиций “уже съедена убыточными тарифами 2021 года”. В текущем году, по словам Смелянского, должно начаться строительство “первого за 40+ лет” автоматического сортировочного центра.

Инфографика: Укрпошта / Facebook

В 2019 году “Укрпошта” выплатила в госбюджет 202,7 млн грн дивидендов, это в четыре раза больше чем за предыдущие 10 лет, сообщал в июне 2020 года Криклий. В Мининфраструктуры уточняли, что в течение последних 11 лет сумма отчислений “Укрпошти” в украинский бюджет колебалась от 4,8 млн грн (2008–2009) до 12 млн грн (2012). А в 2014-м, 2016-м, 2017-м и 2018 годах выплата дивидендов вообще не производилась.

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