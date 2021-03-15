 

В Тернопольской области фальшивый “полицейский” угрожал пистолетом 17-летней девушке – полиция

15.03.2021, 18:06, Новости дня
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В селе Байковцы Тернопольской области 19-летний тернопольчанин угрожал оружием 17-летней местной жительнице. Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Потерпевшая с двумя подружками стояли недалеко от магазина, когда к ним подошел неизвестный, который назвался полицейским и потребовал предъявить документы.

Девушки незнакомцу не поверили и попытались избежать его компании, однако злоумышленник достал пистолет и приставил дуло к животу одной из них.

Испугавшись, подружки стали просить отпустить их, после чего молодой человек убрал оружие и выстрелил в воздух.

Личность подозреваемого уже установлена. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свой поступок он не смог. Пистолет, которым он угрожал девушке, был пневматическим.

Полиция начала досудебное расследование.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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