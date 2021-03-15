“Предъявляйте обвинения, отправляйте за решетку”. Порошенко призвал Зеленского к действиям по Коломойскому

15.03.2021, 18:06, Новости дня

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Пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко 15 марта в ходе согласительного совета, который транслировали на YouTube-канале Верховной Рады, призвал президента страны Владимира Зеленского привлечь к отвественности бизнесмена Игоря Коломойского.

“Слава Богу, Зеленский произнес слово Коломойский, поскольку он якобы поддерживает санкции. Это не дело украинского президента – поддерживать. Пожалуйста, есть правоохранительные органы – предъявляйте обвинение, отправляйте за решетку, верните деньги. В первую очередь те, которые получили “95 квартал” и ваша команда от Коломойского…”, – заявил Порошенко.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского. Ему, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”. В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО.

Зеленский в своем видеообращении 12 марта заявил, что Киев поддерживает санкции, которые США ввели против украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

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