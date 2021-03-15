 

“Предъявляйте обвинения, отправляйте за решетку”. Порошенко призвал Зеленского к действиям по Коломойскому

15.03.2021, 18:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко 15 марта в ходе согласительного совета, который транслировали на YouTube-канале Верховной Рады, призвал президента страны Владимира Зеленского привлечь к отвественности бизнесмена Игоря Коломойского.

“Слава Богу, Зеленский произнес слово Коломойский, поскольку он якобы поддерживает санкции. Это не дело украинского президента – поддерживать. Пожалуйста, есть правоохранительные органы – предъявляйте обвинение, отправляйте за решетку, верните деньги. В первую очередь те, которые получили “95 квартал” и ваша команда от Коломойского…”, – заявил Порошенко.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского. Ему, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”. В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО.

Зеленский в своем видеообращении 12 марта заявил, что Киев поддерживает санкции, которые США ввели против украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Крестный ход в Казани отменили из-за коронавируса

27.01 / Sky News – в Великобритании назвали специальности с высокой смертностью от коронавируса

24.07 / Молодым семьям помогут с покупкой жилья комфорт-класса

06.08 / 24 Horas – Доминикана или Португалия — испанские СМИ гадают, куда мог уехать бывший король Хуан Карлос

09.03 / Культура: РФ поразит “Евровидение” своей толерантностью

05.10 / Академик РАН раскритиковал версию «Гринпис» о причинах гибели животных на Камчатке

22.02 / Таран: За каждым предприятием, которое выполняет гособоронзаказ, стоят интересы определенных групп

20.10 / Белый дом обвинил Китай в коронавирусе Трампа

17.09 / «Альянс врачей» Навального нанял юриста, связанного с крупнейшими операторами госзаказа лекарств

01.03 / Впервые в Украине робот Da Vinci прооперировал ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска