Зеленский стал худшей версией Порошенко – экс-депутат Рады Герман

15.03.2021, 18:04, Разное

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Экс-депутат заявила, что Владимир Зеленский потерял себя, когда пришел в политику. По мнению Герман, украинскому президенту не хватает опыта и уверенности в том, что он делает. “Из-за этого он постоянно меняет свою точку зрения”, – подчеркнула она.

Политик назвала Зеленского “худшей версией” экс-президента Незалежной Петра Порошенко. Экс-депутат добавила, что если последний внушал страх своим оппонентам, угрожая с трибуны, то поведение его преемника выглядит “просто смешно”.

“Возможно, так Зеленскому воздалось за то, что он так долго пародировал других политиков”, – пошутила Герман.

Ранее “Дни.ру” написали, почему американский президент Джо Байден пока не позвонил украинскому коллеге. По данным издания The Washington Post, главе США не нравится, что Зеленский так и не выполнил обещание победить коррупцию в стране.

Положение украинского президента сегодня незавидное. В середине февраля партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” сообщила о начале сбора подписей за импичмент Владимира Зеленского после закрытия им трех крупных телеканалов.

Оппозиция обвинила главу страны в нарушении международных норм демократии, “узурпации власти” и “установлении диктатуры”. Они также призвали мировое сообщество обратить внимание на ситуацию на Украине.