Российские поисковые системы станут доступнее

15.03.2021, 18:04, Разное

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В ведомстве разработали проект постановления, согласно которому будет определен порядок выбора пользователем поисковой системы. Алгоритм будет прост.

При первом включении устройства, произведенного после 1 июля 2021 года, пользователь увидит окно выбора, где он сможет остановиться на одном из вариантов поисковой системы. Среди них будет и российская, подчеркнул замглавы Минцифры России Максим Паршин.

“Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить”, – добавил Максим Паршин.

Отметим, предустановка программного обеспечения входит в стратегию по импортозамещению и развитию развитию отечественных цифровых продуктов. Эта мера будет касаться смартфонов, планшетов, телевизоров с функцией Smart TV, ноутбуков и персональных компьютеров, произведенных после 1 апреля 2021 года.

Ожидается, что данная инициатива позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами. Таким образом, и российские поисковые системы окажутся более доступны для конечного пользователя.