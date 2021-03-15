 

Доктор Синатра назвал простой способ снизить артериальное давление

15.03.2021, 18:02, Разное
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Американский доктор Стивен Синатра назвал простой, но действенный способ снизить артериальное давление. Оказывается, гипертоникам поможет обычная вода.
Кардиолог объясняет, когда человек употребляет мало жидкости, то организм задерживает натрий, что приводит к обезвоживанию, а это чревато закупоркой капилляров и сужением сосудов. В итоге повышается давление и возникает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В свою очередь вода способствует транспортировке крови и усвоению питательных веществ после употребления пищи, а также помогает доставить кислород к органам. По словам эксперта, Н2О – это отличный способ нормализации давления.

Стоит отметить, что необходимо сбалансировано питаться, употребляя овощи и фрукты, рыбу и цельнозерновые продукты, а также почаще пребывать на свежем воздухе и отказаться от алкоголя и спиртного. Что же касается воды, то её суточная норма для взрослого человека составляет около двух литров, однако для профилактики обезвоживания будет достаточно и нескольких стаканов, передаёт «Слово и Дело».



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