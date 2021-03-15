 

Военный аналитик из Латвии рассказал, как страны Балтии стали “заложниками” НАТО

15.03.2021, 18:02, Разное
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Военный аналитик Адомас Абромайтис пояснил об отношениях стран Балтии и НАТО. Эксперт из Латвии уверен, что Таллин, Рига и Вильнюс стали заложниками Североатлантического Альянса.
После развала СССР некоторые его бывшие республики заняли русофобские позиции. Та, страны Балтии решили искать поддержки у Европы и США, максимально отстранившись от России. Однако вместо полноценного и равного сотрудничества с Западом, они получили зависимость от НАТО.

Литовский аналитик военной сферы Адомас Абромайтис уверен, что ни его родная Латвия, ни Литва или Эстония так и не добились успеха на военном поприще. У них нет мощной экономики, с помощью которой можно было бы финансировать собственные вооруженные силы на уровне других участников Альянса. Это превратило балтийские республики в своего рода заложников западных государств.

Несмотря на наличие собственного вектора развития, Прибалтика не избежала влияния НАТО. И последнее подтверждение тому – полеты американских бомбардировщиков Rockwell B-1B над территорией Латвии и Эстонии. При этом следует учитывать, что РФ такая риторика с размещением натовских подразделений в непосредственной близости у ее границ не может нравится. Таким образом, региональная нестабильность только увеличивается, что никак не способствует спокойной жизни балтийских народов.

В данной ситуации Соединённые Штаты действуют хитро. Формально они не нарушают существующие ранее порядки и правила, но их присутствие здесь уже стало постоянным. Из-за этого военно-политическая обстановка все более усложняется, и наибольший груз от этого ложится на плечи стран Балтии.

Источник: baltnews.lt



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