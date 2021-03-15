Мнение: Немного размышлений на актуальную тему

15.03.2021, 17:38, Разное

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Человек, подвергающий критике те или иные явления жизни должен понимать одну закономерность, если критикуя не предлагает чего-либо взамен – он автоматически осознанно (или не совсем) переходит в состояние банального критиканства, к придирчивой, мелочной, но поверхностной и пристрастной критике. Это его закономерный итог, согласитесь, крайне нелицеприятная ипостась.

Совсем недавно мною были опубликованы размышления в отношении Управленческих структур, их внутреннем и моральном содержании. Сегодня продолжу эту тему, только уже в несколько ином формате.

Разговор пойдёт о Экономическом развитии, основе благополучия жителей проживающих в ЛНР.

Данная программа была предоставлена широкой общественности в 2018 году и на первый взгляд является жизненно необходимой в данный период времени. Республика уже шесть лет находится в состоянии конфронтации с фашиствующим киевским режимом, потеряны ранее отлаженные экономические связи с бывшими контрагентами. Инфраструктура находится в плачевном состоянии, наблюдается неопределённость в путях развития региона , отсутствует последовательность принятия первоочередных задач и их реализации. Плюсом ко всему тяжелым бременем на Республику ложатся не признание Республики как самостоятельного государственного формирования в международном правовом поле и все вытекающие в связи с этим вопросы – банковская сфера деятельности и невозможность в полной мере осуществлять контракты на реализацию выпускаемой продукции на внешних рынках.

Однако программа существует, пусть даже на бумаге, но она есть.

Есть Министерство промышленности и торговли, Министерство экономического развития, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство инфраструктуры и транспорта, Министерство финансов, Государственный комитет налогов и сборов ЛНР, Министерство юстиции, Народный Совет.

На первый взгляд такое количество Органов исполнительной и законодательной власти вполне достаточно для реализации данной программы, определения первоочередных приоритетов. Однако на первый взгляд существующая действительность говорит об обратном – Отколе, умная, бредешь ты, голова!

Можно говорить о попытках как-то улучшить материальное положение граждан в виде незначительных повышений заработных плат и пенсионных начислений. Однако всё это не даёт каких-либо существенных результатов, происходит постепенная деградация общественного сознания, как на духовном, так и ментальном уровне.

Что бы реализовать задуманное необходимо иметь достаточно профессиональную команду единомышленников с максимально широкими полномочиями, работающими по заранее выработанным правилам и всецело их поддерживающих. Если этого нет, ни о какой реализации Программы не может быть речи, всё это останется на бумаге в виде карикатурного образа, будет напоминать известную басню И.А.Крылова, про лебедя, рака и щуку .

Любая программа должна строиться на определении приоритетов и временных факторах.

Например ещё в 2015 году мне довелось встречаться со многими представителями вышеперечисленных структур и предоставить им моё субъективное мнение по выходу из непростой послевоенной экономической ситуации того времени. Приходилось на пальцах разъяснять необходимость принятия кардинальных решений для постепенного восстановления жизнедеятельности Республики и её развития.

Первым этапом должна была стать полная ревизия существующих на то время жизнедеятельных хозяйственных организаций. По вполне понятным причинам многие субъекты хозяйственной деятельности по тем или иным причинам приостановили свою работу, закрылись или были в крайней неопределённости.

Была необходима полная картина происходящего на этих предприятиях: состояние основных средств и оборудования, наличия трудовых ресурсов и возможный объём выпускаемой продукции. В последующем было необходимо расставить первоочередные приоритеты в оказании различных видов помощи предприятиям , оказать возможную финансовую помощь (беспроцентное кредитование) в восстановлении этих производств с определением путей направления сбыта выпускаемой ими продукции, уменьшения налогового бремени на период их становления.

Всё это дало бы привлечение на них рабочей силы и прекращение оттока профессиональных кадров. От наличия большого количества работников напрямую зависит количество различного рода налоговых платежей, пополняющих бюджет Республики.

Вторым этапом, и возможно самым необходимым условием запуска экономики являлось принятие законодательной базы оговаривающей крайне необходимые правила по ведению хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, пресечения коррупционной составляющей в отношении их со стороны различных ветвей власти.

Третьим этапом выстраивалась необходимость определения правил поведения в отношении морально-этических норм в работе государственных служащих, критерий их ответственности принятии ими тех или иных решений. И наконец, самое важное , они обязаны понимать понятие ответственности и осознавать степень заслуживающего наказания в отношение их за неправомерные деяния.

Четвёртым этапом после запуска всех приоритетных направлений в промышленности можно назвать повышение оплаты труда. Этот фактор в первую очередь влияет на покупательную способность населения, что опять же прямым образом затрагивал бы развитие среднего и малого бизнеса

Приведенные мной предложения являлись тогда сконцентрированным видением, естественно за всеми ними стоят ещё множество направлений и они при их представлении заняли бы достаточно много рукописного текста.

Есть понимание, что всё это на день сегодняшний в Управленческих структурах не столь актуально, есть предоставленная Программа, над которой в своё время потрудились люди в её написании, но нет людей, которые способны её претворять в жизнь.

Подобные социально направленные программы всегда осуществляются только при наличии высокодуховных целеустремлённых людей с максимальными моральными приоритетами. Если подобные факторы изначально отсутствуют, любой хорошее начинание обречено, оно будет изначально являться профанацией, останется пустой и банальной графоманией.

Хочется добавить ко всему вышесказанному ещё одно нелицеприятное видение сегодняшнего дня и это к великому сожалению является первопричиной нашей сегодняшней неустроенности.

За последние 30 лет после распада СССР наше общество и все люди в целом изменились до неузнаваемости. Сегодня необходимо признать, мы неустанно деградируем как моральном, так и в ментальном плане Мы практически забыли о таком понятии как человечность, поделились на подкасты.

Мы все стремимся попасть в Управленческие структуры с целью собственной наживы и не более того. Если этого не дано по определению, окружаем себя эгоцентризмом и поклоняемся личному благополучию, завертываем себя в кокон единоличника и с презрением смотрим на себе подобного.

В худшем случае оставляем себе шанс на выживание с полным безразличием на происходящее и нам совсем не интересен завтрашний день.

По всей видимости, это закономерный итог нашей деятельности в этом мире, как нам жить дальше и с какой целью – право выбора каждого в отдельности. Однако человек это животное стадное, только в нём он способен на выживание, самое страшное в нём одиночество и в нём только один путь… в никуда.

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