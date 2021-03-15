США выдадут молоко российским оппозиционерам за опасные условия труда

15.03.2021, 17:31, Разное

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Министерство труда США распорядилось выдать свежее молоко сотрудникам Госдепартамента, работающим в опасных условиях труда в России.

По словам ведомства, специалисты по подрыву конституционного строя России в большей степени подвергнуты риску для здоровья.

К негативным факторам работы оппозиционеров министерство отнесло политическое давление властей, вероятность быть отравленным, административное и уголовное преследование. В качестве компенсации трудоустроенные сотрудники будут получать в месяц по 10-литровому бидону натурального молока, а вегетарианцы — половину бидона овсяного молока.

– Каждый человек, официально трудоустроенный в США, может рассчитывать на поддержку государства при работе в опасных условиях труда. Это тяжёлая, но очень важная деятельность, которая сопровождается риском для физического и психического здоровья сотрудника. Всем им необходимо помогать и выдавать молоко за вредность. Оно полезно, — рассказал министр труда США Юджин Скалиа.

Первыми, кто получит компенсацию, стали Леонид Волков, Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Владимир Милов.

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