Ошибочно нашедшему алкоголь в крови ребенка эксперту вынесен приговор

15.03.2021, 17:26, Новости дня

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Суд в Кировской области приговорил к шести месяцам исправительных работ судебно-медицинского эксперта Сергея Насонова, ошибочно установившего наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Уржумский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении врача – судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – говорится в сообщении.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% заработка.

Также суд установил, что эксперт провел исследование трупа не в полном объеме, а также без надлежащей проверки в своем заключении отразил сведения о наличии в крови ребенка этилового спирта в концентрации 0,51 промилле.

«Допущенные осужденным нарушения причинили родителям и близким родственникам ребенка глубокие душевные переживания и существенный моральный вред, подрыв авторитета государственных судебно-экспертных учреждений Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2019 года в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. В крови ребенка обнаружили алкоголь. Сотрудник полиции после ДТП прошел медицинское освидетельствование, он продолжал исполнять служебные обязанности.