Бывший лидер Польши Валенса перенес операцию на сердце

15.03.2021, 17:26, Новости дня

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Нобелевский лауреат, бывший президент Польши, основатель профсоюза «Солидарность» Лех Валенса перенес операцию на сердце, врачи дают благоприятный прогноз.

«Господин президент перенес операцию, проснулся после наркоза. В данный момент он отдыхает», – рассказал руководитель его офиса Марек Качмар. Об этом информирует РИА «Новости». Также он рассказал ТАСС, что прогноз выздоровления хороший.

Лех Валенса был президентом Польши с 1990 до 1995 года. В этом году ему исполнится 78 лет. Политику сделали операцию, связанную с работой кардиостимулятора, который был установлен 10 лет назад в США.