В Австрии объявили о начале третьей волны COVID-19

15.03.2021, 17:16, Новости дня

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В Австрии начинается третья волна распространения коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер в Twitter 15 марта.

Министр считает, что власти должны приложить все силы, чтобы замедлить рост заболеваемости. Если это случится, мощностей отделений интенсивной терапии хватит на всех. Результат прошлой осени не должен повториться, заявил он.

Wir sind jedoch am Beginn einer 3. Welle und müssen mit aller Kraft vermeiden, dass aus der linearen Steigerung eine exponentielle wird – damit die intensivmedizinischen Kapazitäten nicht neuerlich an ihre Grenzen kommen. Der vergangene Herbst darf sich nicht wiederholen.

— Rudi Anschober (@rudi_anschober) March 15, 2021

По словам Аншобера, эффективными оказались новые ограничения на поездки между частями страны, которые находятся в зонах повышенного риска.

“Значительные улучшения видны на примере земли Тироль и округа Хермагор. Но мы должны избегать любого дополнительного риска”, – сказал министр.

Das neu gespannte Sicherheitsnetz mit Ausreisetestungen in Risikobezirken bewährt sich bislang sehr gut – das beweist das Beispiel des Landes Tirol und des Bezirks Hermagor mit deutlichen Verbesserungen. Aber wir müssen jetzt jedes zusätzliche Risiko vermeiden.

— Rudi Anschober (@rudi_anschober) March 15, 2021

По информации Аншобера, на выходных Австрия пересекла отметку в 1 млн введенных прививок от коронавируса. Около 10% населения уже получили первую дозу вакцины.

С 1 марта в австрийских аптеках можно получить бесплатные быстрые тесты на коронавирус для тестирования в домашних условиях. Экспресс-тестирование на коронавирус в Австрии можно пройти в любой день, отмечала “Немецкая волна”. Около 80% австрийцев могут добраться до центра экспресс-тестирования за 15 минут на машине, а наличие негативного экспресс-теста на COVID-19 в стране обязательно для посещения парикмахерских, возобновивших работу в начале февраля.

В комментарии телерадиокомпании один из представителей австрийского объединения аптек сказал, что в небольших аптеках сейчас проводят от 30 до 60 тестов в день. В крупных аптеках, расположенных в центрах густонаселенных городов, могут провести до 200 таких тестов.

В Австрии по состоянию на 15 марта коронавирусную инфекцию подтвердили почти у 495,5 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Умерло от этой болезни в стране около 8,9 тыс. человек, а 460 тыс. выздоровели.

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