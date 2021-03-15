“В два клика”. Ляшко рассказал, как украинцам будут выдавать справку о COVID-вакцинации для путешествий

15.03.2021, 17:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В случае требования какой-либо страной международного свидетельства о прохождении вакцинации против коронавируса для пересечения границы, Украина его будет выдавать, действуя в рамках международного законодательства. Справка будет бесплатной, подчеркнул в комментарии Telegram-каналу “Коронавірус інфо” главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Если определенная страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую бесплатную справку в два клика”, – сказал Ляшко.

По его мнению, внедрять и требовать справку о прививке против коронавируса пока не стоит.

“Я полностью разделяю мнение главы Европейского регионального бюро [Всемирной организации здравоохранения] ВОЗ Ханса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19”, – отметил Ляшко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал 7 марта в Facebook, что запись на прививку против коронавируса поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, если его введут в мире.

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. Получить его можно после введения двух доз вакцины и двухнедельного ожидания для выработки антител.

19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Он позволит привитым от коронавируса или выздоровевшим принимать участие в различных мероприятиях, писало издание Times of Israel.

Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки внедрения системы электронных сертификатов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время ВОЗ критически отнеслась к идее внедрить COVID-паспорта. Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 15 марта в Украине вакцинировали более 53 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. На 14 марта заявки подали почти 257 тыс. украинцев, сообщала пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

—