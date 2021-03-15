 

Украина предложила Кувейту присоединиться к Крымской платформе

15.03.2021, 17:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина 14 марта предложила Кувейту принять участие в работе “Крымской платформы”. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Кувейте.

Посол Украины в Кувейте Александр Балануца встретился с заместителем министра иностранных дел Кувейта по вопросам протокола Дари Аджран Аль-Аджраном.

“Во время встречи стороны обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе вопрос возможного участия кувейтской стороны в деятельности Крымской платформы”, – говорится в сообщении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Лига чемпионов. “Шахтер” неожиданно обыграл “Реал”

19.11 / Москвичам пообещали осадки и гололедицу

16.02 / Задержки с поставками вакцины в Украину, возвращение туристов из Занзибара, законопроект об увольнении Сытника. Главное за день

02.01 / Российское правительство хочет штрафовать за использование интернета от Илона Маска

30.09 / На Украине закрыли дело о вмешательстве Байдена в работу генпрокуратуры

22.12 / Госдума РФ приняла законопроекты о восстановлении вытрезвителей

02.03 / Печерский суд разрешил задержать Шария – СМИ

26.10 / Послы стран G7 убедились в качественной подготовке к местным выборам в Украине – ЦИК

15.02 / Экономика Сингапура по итогам 2020 года сократилась на 5,4%

27.01 / Die Zeit – при Байдене Европе предстоит урегулировать с США три крупных конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска