Украина предложила Кувейту присоединиться к Крымской платформе

15.03.2021, 17:16, Новости дня

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Украина 14 марта предложила Кувейту принять участие в работе “Крымской платформы”. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Кувейте.

Посол Украины в Кувейте Александр Балануца встретился с заместителем министра иностранных дел Кувейта по вопросам протокола Дари Аджран Аль-Аджраном.

“Во время встречи стороны обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе вопрос возможного участия кувейтской стороны в деятельности Крымской платформы”, – говорится в сообщении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

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