 

Володин предложил председателю ПАСЕ позаботиться о здоровье европейцев

15.03.2021, 17:14, Разное
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Володин и Дамс обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особое внимание на встрече политики уделили деятельности международных IT-компаний, а также ситуации вокруг пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Спикер Госдумы посоветовал коллеге сконцентрироваться на охране здоровья европейцев. По словам председателя ГД, если раньше россияне охотно ездили в Европу, то во время пандемии их оттолкнула организация здравоохранения во многих странах. В результате они поспешили вернуться на родину, чтобы продолжить лечение в России.

Вячеслав Володин отметил, что Хендрику Дамсу следует включить повестку всё, что касается вопросов сохранения здоровья и жизни граждан. Он также предложил обсудить тему доступности вакцинации и продвижения российских антикоронавирусных препаратов на европейском рынке, сообщили в пресс-службе Государственной Думы России.

Володин выразил недоумение тем, что некоторые политики пытаются препятствовать распространению российской вакцины в Европе, в то время как они сами, включая Дамса, стоят в очереди на вакцинацию. Он призвал европейского коллегу соблюдать права граждан и обсудить проблему поставки препаратов на уровне Парламентской ассамблеи.



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