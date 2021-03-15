Историк Олег Неменский объяснил реваншизм Японии по результатам Второй мировой войны

15.03.2021, 17:12, Разное

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Результаты Второй мировой войны пытаются пересмотреть власти Японии. Историк Олег Неменский объяснил подобный реваншизм Токио.

После окончания Второй мировой войны прошло уже свыше 75 лет. Однако ее итоги до сих пор пытаются оспорить те или иные страны, участвующие в ней. Сейчас все чаще заявляет о своем недовольстве официальный Токио. Историк и политолог Олег Неменский, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, объяснил причины такого поведения властей Японии.

Эксперт считает, что по прошествии определенного периода многие проигравшие стороны стремятся пересмотреть события прошлого. Потерпевшие поражение в мировой войне были вынуждены не только морально признать победу своих противников. После капитуляции они также потеряли ряд территорий. Это до сих пор не даёт покоя радикально настроенным политическим силам в этих странах.

Не стала исключением и Япония, то и дело снова заявляющая о своих претензиях на владение Курильскими островами. Этот спор постепенно переходит в противостояние между государствами. Прежде всего, оно заметно в информационном пространстве, кроме того, стоит учесть и размещение Соединёнными Штатами на японской территории своих ракет средней дальности. Все это говорит, что со стороны Вашингтона вскоре могут зазвучать такие же заявления с намерением пересмотреть события Второй мировой и ее исход.

Олег Неменский напоминает, что подобная ситуация недопустима и любые инсинуации с попытками иного трактование победы в войне 1939-45 годов могут быть только временными. Условия, при которых завершилась самый кровопролитный вооруженный конфликт в истории человечества, не могут быть пересмотрены спустя столько лет. В последнее время в Стране восходящего солнца выросла поддержка не только допуска иностранных военных баз, но и разработки собственных ядерных боеголовок. Но все попытки дать другую оценку итогам Второй мировой войны не увенчаются успехом, даже несмотря на милитаризацию Японией приграничных территорий.

Источник: inforeactor.ru