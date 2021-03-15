 

Большое количество деревьев в жилых кварталах связали со снижением уровня депрессии

15.03.2021, 17:00, Разное
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Известно, что зеленые насаждения в жилых кварталах и их отсутствие всерьез влияют на психику человека. Так, американские ученые выяснили, что количество деревьев и кустарников рядом с домами очень влияет на качество сна подростков — в более «зеленых» районах школьники засыпают в среднем на 18 минут раньше и спят лучше. В другом исследовании сравнивалось психическое состояние людей, которые оказались в изоляции во время первой волны пандемии. Оказалось, что возможность смотреть на деревья и зелень на окном напрямую связано с более низким уровнем депрессии и тревожности из-за событий в мире.

В новом исследовании ученые из Лейпцигского Университета (University of Leipzig) оценили взаимосвязь между числом деревьев и их близостью к домам с количеством антидепрессантов, которые выписывают горожанам. Они проанализированные данные о состоянии более 9,7 тысячи жителей Лейпцига, которые были собраны с 2011 по 2014 годы, в том числе о выписанных рецептах на антидепрессанты. Затем они сопоставили их с данными о количестве и видах деревьев по всему городу.

Оказалось, что чем зеленее район, тем меньше его жители принимают антидепрессантов. Примечательно, что благотворный эффект оказывают все виды деревьев в пределах 100 метров от дома.

«Мы обнаружили, что ежедневный контакт с природой через вид из окна или на улице очень полезен для психического здоровья», — написали авторы исследования.

Эта связь была особенно выраженной в кварталах, где живут люди с низким уровнем доходов. По мнению ученых, это неудивительно, поскольку социально незащищенные группы населения чаще страдают от депрессии. Авторы исследования считают, что их выводы обязательно должны учитываться при планировании застройки и озеленении городских улиц.



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