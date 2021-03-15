“Оскар-2021”: Аманда Сейфрид, Гари Олдман, Саша Барон Коэн и другие номинанты на премию

15.03.2021, 16:40, Разное

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В понедельник, 15 марта, днем по московскому времени в прямом эфире объявили номинантов 93-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Чести озвучивать имена актеров и названия фильмов, которые претендуют на главную кинопремию мира, удостоилась голливудская пара —актриса индийского происхождения Приянка Чопра и солист Jonas Brothers Ник Джонас. Как и музыкальная премия “Грэмми”, грядущий “Оскар” тоже слегка задержался из-за пандемии коронавируса: вместо февраля церемония вручения состоится в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе только 25 апреля.

В июле прошлого года стало известно, что в основную программу Венецианского кинофестиваля попал фильм Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!”. В сентябре создатель картины лично представил ее в рамках киносмотра, получив специальный приз, а 10 февраля стало известно, что картина вошла в шорт-лист премии “Оскар”. Однако фильм режиссера о расстреле рабочих в Новочеркасске в итоге не будет претендовать на победу в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.

Будущую церемонию уже окружают скандалы: из-за обвинений в насилии стриминговый сервис Netflix принял решение убрать актера Шайю ЛаБаф из раздела For Your Consideration на своем сайте за роль в фильме “Фрагменты женщины”. Также его имя исчезло из синопсиса “Фрагментов женщины” и списка создателей картины, выдвинутых на соискание премий, хотя он был одним из кандидатов на победу. Зато его коллега по картине, актриса Ванесса Кирби, поборется за звание “Лучшая актриса”.

Больше всего номинаций (десять) получила черно-белая драма Дэвида Финчера “Манк” с Амандой Сейфрид и Гари Олдманом в главных ролях. Они сами, кстати, претендуют на звания лучших актеров года. У картин “Отец”, “Минари”, “Иуда и черный Мессия”, “Земля кочевников”, “Звук металла” и “Суд над чикагской семеркой” — по шесть номинаций. Номинацию на лучшую мужскую роль посмертно получил Чедвик Боузман за свой последний фильм “Ма Рейни: Мать блюза”. Тем самым актер стал седьмым человеком за всю историю премии, получившим номинацию после сметри.

Без исторических моментов не обошлось: например, актер Стивен Ян стал первым американцем азиатского происхождения в номинации “Лучший актер”, а в категории “Лучший режиссер” впервые номинированы сразу две женщины — Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел. К тому же Чжао — первая женщина, которая удостоилась сразу четырех номинации в один год.

“Темной лошадкой” грядущей кинопремии стал датчанин Томас Витенберг: его неожиданно выдвинули в категории “Лучший режиссер”, а его картина “Еще по одной” претендует на звание “Лучший иностранный фильм”.

Полный список номинантов на премию “Оскар-2021”:

Лучший фильм

“Отец”

“Иуда и черный Мессия”

“Манк”

“Минари”

“Земля кочевников”

“Суд над чикагской семеркой”

“Звук металла”

“Девушка, подающая надежды”

Лучший режиссер

Томас Витенберг (“Еще по одной”)

Дэвид Финчер (“Манк”)

Ли Исаак Чан (“Минари”)

Хлоя Чжао (“Земля кочевников”)

Эмиральд Феннел (“Девушка, подающая надежды”)

Лучший актер

Риз Ахмед (“Звук металла”)

Чедвик Боузман (“Ма Рейни: Мать блюза”)

Энтони Хопкинс (“Отец”)

Гари Олдман (“Манк”)

Стивен Ян (“Минари”)

Лучшая актриса

Виола Дэвис (“Ма Рейни: Мать блюза”)

Андра Дэй (“Соединенный Штаты против Билли Холидэй”)

Ванесса Кирби (“Фрагменты женщины”)

Фрэнсис МакДорманд (“Земля кочевников”)

Кэри Маллиган (“Девушка, подающая надежды”)

Фрэнсис МакДорманд в фильме “Земля кочевников”Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова (“Борат 2”)

Гленн Клоуз (“Элегия Хиллбилли”)

Оливия Коулман (“Отец”)

Аманда Сэйфрид (“Манк”)

Юн е Чжон (“Минари”)

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн (“Суд над чикагской семеркой”)

Дэниэл Калуя (“Иуда и черный Мессия”)

Лесли Одом-младший (“Одна ночь в Майями”)

Пол Раджи (“Звук металла”)

Лакит Стэнфилд (“Иуда и черный Мессия”)

Лучший адаптированный сценарий

“Борат 2”

“Отец”

“Земля кочевников”

“Одна ночь в Майями”

“Белый тигр”

Саша Барон Коэн (справа) в фильме “Суд над чикагской семеркой”

Лучший оригинальный сценарий

“Иуда и черный Мессия”

“Минари”

“Девушка, подающая надежды”

“Звук металла”

“Суд над чикагской семеркой”

Лучший иностранный художественный фильм

“Еще по одной” (Дания)

“Лучшая пора” (Гонконг)

“Коллектив” (Румыния)

“Человек, который продал свою кожу” (Тунис)

“Куда ты идешь, Аида?” (Босния и Герцеговина)

Лучший анимационный фильм

“Вперед”

“Путешествие на Луну”

“Барашек Шон: Фермагеддон”

“Душа”

“Легенда о волках”

“Душа”

Лучший короткометражный анимационный фильм

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Лучший документальный фильм

“Коллектив”

“Агент-крот”

“Время”

“Мой учитель-осьминог”

“Лагерь калек”

Лучший оператор

“Иуда и Черный мессия”

“Манк”

“Новости со всего света”

“Земля кочевников”

“Суд над чикагской семеркой”

Аманда Сейфрид и Гари Олдман на съемках фильма “Манк”

Лучший композитор

“Пятеро одной крови”

“Манк”

“Минари”

“Новости со всех концов света”

“Душа”

Лучший дизайн костюмов

“Эмма”

“Ма Рейни: Мать блюза”

“Манк”

“Мулан”

“Пиноккио”

Лучший грим и прически

“Эмма”

“Элегия Хиллбилли”

“Ма Рейни: Мать блюза”

“Манк”

“Пиноккио”

“Девушка, подающая надежды”

Лучший монтаж

“Отец”

“Земля кочевников”

“Девушка, подающая надежды”

“Звук металла”

“Суд над чикагской семеркой”

Лучшие спецэффекты