Утвержден комплекс тестирования беспилотных авто в России

15.03.2021, 16:36, Новости дня

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В РФ утвердили комплекс мероприятий по тестированию и вводу в эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне, сообщил Минтранс.

«Комплекс мероприятий предусматривает опытную коммерческую эксплуатацию ВАТС в отдельных субъектах РФ. Реализация мероприятий позволит в период с 2021 года по 2024 годы создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Обязательным условием является обеспечение безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Комплекс утвержден первым зампредом правительства Андреем Белоусовым, в подготовке документа учитывались позиции МВД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минцифры, Минпромторга, МИД, МЧС, ФСО, ФСБ, Банка РФ и Росстандарта.

Также комплекс согласован с отраслевыми экспертными объединениями – ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», Российским союзом автостраховщиков, и организациями научно-технологического бизнес-сообщества – «Яндексом», «Камазом», Сбербанком, «Группой ГАЗ», и «Газпром нефтью».

«Внедрение беспилотного транспорта продиктовано безусловными социально-экономическими эффектами и является одним из ключевых трендов цифрового развития транспортного комплекса во всем мире. Утверждение документа является важнейшим шагом на пути к созданию в РФ необходимых условий для безопасной и эффективной эксплуатации беспилотников», – указал директор департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Баканов.

В «Яндексе» отметили, что принятие подчеркивает намерение государства развивать регулирование автономного транспорта. «Это расширение подразумевает создание условий для движения беспилотных автомобилей без присутствия инженера-испытателя за рулем и в салоне, а также их коммерческое использование», – пояснили в компании.

В январе сообщалось, что в Москве начались испытания дрона-такси. Авиаэксперт Роман Гусаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что аэротакси – это перспективное направление, и не исключено, что в ближайшее время это будет реализовано, но сначала в качестве туристического аттракциона, а не массового транспорта.