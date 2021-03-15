В Житомире вандал булыжником отколол куски от памятника героям Небесной сотни
15.03.2021, 16:26,
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На площади Королева в центре Житомира ночью на 15 марта неизвестный намеренно повредил установленный там памятник героям Небесной сотни. Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко.
Федоренко выложил фото с места происшествия, сообщил, что написал заявление руководителю управления Нацполиции в Житомирской области и начальнику управления СБУ, и пообещал держать это дело на личном контроле.
“Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их “известными”, чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ”, – написал он.
https://www.facebook.com/Volodymir.Ilich.Fedorenko/posts/776503273246591
Федоренко сообщил также, что связался с автором проекта, архитектором и изготовителем памятника и в ближайшее время статуя будет реставрирована.
Нацполиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором запечатлен мужчина, отбивающий булыжником части монумента.
ВИДЕОВидео: Поліція Житомирщини / YouTube
Личность вандала пока не установлена.
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