 

В Житомире вандал булыжником отколол куски от памятника героям Небесной сотни

15.03.2021, 16:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На площади Королева в центре Житомира ночью на 15 марта неизвестный намеренно повредил установленный там памятник героям Небесной сотни. Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко.

Федоренко выложил фото с места происшествия, сообщил, что написал заявление руководителю управления Нацполиции в Житомирской области и начальнику управления СБУ, и пообещал держать это дело на личном контроле.

“Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их “известными”, чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ”, – написал он.

https://www.facebook.com/Volodymir.Ilich.Fedorenko/posts/776503273246591

Федоренко сообщил также, что связался с автором проекта, архитектором и изготовителем памятника и в ближайшее время статуя будет реставрирована.

Нацполиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором запечатлен мужчина, отбивающий булыжником части монумента.

ВИДЕОВидео: Поліція Житомирщини / YouTube

Личность вандала пока не установлена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Times – европейцы «завидуют» британцам, но прививаться вакциной AstraZeneca не хотят

28.01 / “ФСБ ездит по стране и следит, чтобы западные спецслужбы никого не убили, но каждый раз про…бывается”. В соцсетях обсуждают расследование Bellingcat о причастности ФСБ к убийству трех человек

31.07 / В Польше сделали вывод, что самолет Качиньского под Смоленском взорвали изнутри

27.11 / Работник похоронного бюро сделал скандальное фото с телом Марадоны. Его за это уволили

05.07 / Формула-2. Шварцман дебютировал в Австрии “бронзовой” гонкой

23.08 / У посольства Белоруссии в Москве задержали 11 человек

21.11 / NBC – «невероятная безответственность» — Байден раскритиковал Трампа за неумение проигрывать

11.12 / МиГ-31 перехватил над Беринговым морем самолет-разведчик США

27.01 / Протесты в России показали, что США снова взялись за интервенционизм

19.01 / Поисковые работы на месте схода лавины в КЧР решили продолжать всю ночь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска