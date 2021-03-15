“Семь лимонов у меня для этого есть”. СМИ опубликовали разговор нардепа Семинского о планах баллотироваться в Раду

15.03.2021, 16:26, Новости дня

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Действующий депутат от “Слуги народа” Олег Семинский был готов заплатить любой партии до $7 млн за получение депутатского мандата. Об этом пишет 15 марта “Цензор.НЕТ”. В распоряжение издания попала аудиозапись разговора Семинского с экс-нардепом и бывшим министром транспорта Украины Николаем Рудьковским.

“Договорившись с тобой и подписав понятийный документ, я страхуюсь элементарно. Я попадаю в список той или иной партии – семь лимонов у меня для этого есть, – говорит человек с голосом, похожим на голос Семинского. – Я не буду заниматься публичной политикой. У меня в этом нет необходимости. Но я получаю мандат. И пока не снимут “недоторканність”, пока будет возможность… Вплоть до коммунистов”.

Фото: censor.net

Семинский на последних парламентских выборах стал народным депутатом от партии “Слуга народа” по 205 округу в Черниговской области.

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