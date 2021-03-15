 

В Черкассах развернут временный госпиталь для инфицированных коронавирусом – мэр

15.03.2021, 16:26, Новости дня
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В Черкассах будет развернут временный госпиталь для инфицированных коронавирусом. Об этом 15 марта сообщил в видеообращении в Facebook мэр города Анатолий Бондаренко.

“Ситуация, в принципе, контролируемая, но мы приняли решение все-таки начать работу временного госпиталя для больных COVID-19 полностью фактически, который создан на базе родильного дома в юго-западном районе”, – сказал он.

По данным мэра, в городской инфекционной больнице лечатся 32 жителей Черкасс, в первой городской – восемь, а в третьей городской – 39 пациентов с COVID-19.

https://www.facebook.com/official.bondarenko/videos/3810030575782529/

Всего в Черкассах два роддома.

По данным Черкасского горсовета на 15 марта, за год в городе подтвердили 11 488 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 527 медиков. 14 марта в Черкассах подтвердили 17 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии скончались 213 жителей города с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 марта в Украине подтвердили 1 467 548 случаев коронавирусной инфекции, из которых 6792 – за последние сутки. Скончалось 28 433 пациента с COVID-19, выздоровело 1 226 007 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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