 

Компания Wexler прекращает поставки российского дизельного топлива в Украину – СМИ

15.03.2021, 16:26, Новости дня
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Компания Wexler, которая является одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов, приостанавливает поставки дизельного топлива из России в Украину, пишет профильное издание OilPoint со ссылкой на источник в компании.

“С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину”, – сообщил инсайдер.

OilPoint отмечает, что Wexler занимает лидирующие позиции на рынке и предоставляет услуги по продаже и поставке светлых нефтепродуктов в Украину.

“Компания “Анвитрейд”, входящая в Wexler Group, по итогам 2020 года стала лидером в рейтинге импортеров дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662,3 тыс. тонн. Основной прирост произошел за счет поставок по морю, которые выросли с 4 тысяч тонн в 2019 году до 50 тысяч тонн в 2020 году. Российские поставки выросли с 524,3 тыс. тонн до 542,3 тыс. тонн. Между тем на 23% снизились отгрузки через терминал в Гомеле (Беларусь) – до 60,3 тыс. тонн”, – пишет портал.

Со ссылкой на данные ценового агентства Argus журналисты сообщают, что суммарный импорт дизтоплива и объемы его производства в Украине в 2020 году составили 7,38 млн тонн, а ввоз дизельного топлива на рынок Украины – 6,19 млн тонн. В то же время поставки российского дизтоплива на рынок Украины в 2020 году выросли на 79 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом – до 2,61 млн тонн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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