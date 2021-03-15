 

ВМС Украины получили первые образцы ракетного комплекса “Нептун”

15.03.2021, 16:26, Новости дня
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Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами РК-360МЦ “Нептун” передали в состав военно-морских сил. Об этом сообщил пресс-центр Министерства обороны Украины 15 марта.

Комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Минобороны Украины и государственным киевским конструкторским бюро “Луч”. 

“Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание – замкнуть “Нептун”, ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря”, – отметил министр обороны Украины Андрей Таран.

В феврале прошлого года Минобороны заявляло, что до конца года закупит ракетный комплекс “Нептун”.

Об успешном этапе испытаний “Нептуна” в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщали 5 апреля 2019 года. 27 мая этого года комплекс успешно прошел огневые испытания. В июне испытали боеголовку ракетного комплекса. 23 августа комплекс “Нептун” был принят на вооружение украинской армии.

В сентябре 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что будут сформированы три дивизиона с ракетами “Нептун”.

“Нептун” состоит из универсальной самоходной пусковой установки, транспортной машины для перевозки ракет, транспортно-заряжающей машины и командно-штабного модуля, отмечается на сайте госконцерта “Укроборонпром”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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