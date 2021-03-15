 

Ученые обнаружили у классической музыки схожий с транквилизатором эффект

15.03.2021, 16:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из России, Бразилии и Китая совместно пришли к выводу, что классическая музыка позволяет справиться со стрессом, вызванным от продолжительной изоляции. Воздействие музыкальных произведений они сравнили с эффектом от транквилизатора.
В своем эксперименте специалисты использовали рыбок данио рерио. Они отличаются повышенной степенью социализации, а длительная изоляция вызывает у них тревожное поведение. Ученые разместили рыбок данио рерио в разных аквариумах на один день. При этом некоторым рыбкам давали послушать композиции, сочиненные Вивальди, два раза в день. Для этого использовался смартфон, чья громкость составляла 6575 децибелов.

Результаты исследования показали, что у рыб, которым не включали Вивальди, поведение было значительно тревожнее, чем у водных животных, получивших доступ к классическим произведениям. При этом вели они себя так, будто находились под действием сильного транквилизатора. Музыка сводила у них на нет тревогу и страх, вместо этого у рыб наблюдалось состояние, возникающее при чувстве эмоционального благополучия. Ученые полагают, что у людей может проявиться аналогичный эффект, но для этого нужны дальнейшие исследования.

Источник: stolica-s.su



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Кто может выйти на пенсию досрочно? Названы категории россиян

20.11 / Мнение: “Поле-21Э” в Карабахе

06.12 / Женщина 9 месяцев страдала от галлюцинаций, а причина оказалась в огромном черве

24.02 / Мнение: Доверие

14.10 / Онколог назвал привычки-причины возникновения рака языка

06.08 / Искусство интернет-дразнилок: как Брайан Остин Грин комментирует роман Меган Фокс в своем блоге

25.12 / О логике

21.09 / Зачем умер отец Бони? – Личное мнение

10.11 / Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера

29.07 / Германские налоговики покусились на святое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска