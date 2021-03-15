Ученые обнаружили у классической музыки схожий с транквилизатором эффект

15.03.2021, 16:22, Разное

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Ученые из России, Бразилии и Китая совместно пришли к выводу, что классическая музыка позволяет справиться со стрессом, вызванным от продолжительной изоляции. Воздействие музыкальных произведений они сравнили с эффектом от транквилизатора.

В своем эксперименте специалисты использовали рыбок данио рерио. Они отличаются повышенной степенью социализации, а длительная изоляция вызывает у них тревожное поведение. Ученые разместили рыбок данио рерио в разных аквариумах на один день. При этом некоторым рыбкам давали послушать композиции, сочиненные Вивальди, два раза в день. Для этого использовался смартфон, чья громкость составляла 6575 децибелов.

Результаты исследования показали, что у рыб, которым не включали Вивальди, поведение было значительно тревожнее, чем у водных животных, получивших доступ к классическим произведениям. При этом вели они себя так, будто находились под действием сильного транквилизатора. Музыка сводила у них на нет тревогу и страх, вместо этого у рыб наблюдалось состояние, возникающее при чувстве эмоционального благополучия. Ученые полагают, что у людей может проявиться аналогичный эффект, но для этого нужны дальнейшие исследования.

Источник: stolica-s.su