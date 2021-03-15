Эксперты рассказали о правилах поста без вреда для здоровья

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15.03.2021, 16:22, Разное
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Наступило время Великого поста, на протяжении 48 дней верующие стараются не употреблять продукты, содержащие белки животного происхождения. Однако для того, чтобы не нанести вред организму, необходимо придерживаться правил, о которых рассказали эксперты.
Кому нельзя поститься

Приступая к соблюдению Великого поста, в первую очередь, следует учитывать состояние здоровья. Так, есть группа людей, которым настолько строгие ограничения в питании попросту противоказаны. К ним относятся дети, поскольку быстро растущему организму крайне важно получать полноценное питание. В их рационе должны обязательно быть блюда, содержащие белки, витамины и микроэлементы. В противном случае ребенок может отставать в развитии и даже заболеть. Кроме того, нельзя соблюдать пост беременным, кормящим матерям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Это расстройства метаболизма, щитовидной железы, недостаточной выработкой ферментов.

Подготовка к посту

Стоит отметить, что сама резкая смена режима питания является стрессом для организма. Поэтому перед тем, как исключать из меню мясо и другие запрещённые в пост продукты, лучше подготовиться к этому, устраивая разгрузочные дни на растительной пище. Не будет лишним лицам со слабым здоровьем употреблять разного рода нутриенты. Входить в пост лучше после подробной диагностика в медучреждении. Она должна включать гормональный баланс, биохимию крови, концентрацию витаминов и минералов, а также ферментную активность. И только убедившись в отсутствии противопоказаний, можно переходить к подобным ограничениям.

Что нужно обязательно включать в рацион

Соблюдая пост, следует заранее продумать свой рацион, чтобы он включал все необходимые для здоровья вещества. Главный ингредиент, которым необходимо обеспечить организм, это белок. Поэтому в пост необходимо есть больше разнообразных бобовых, например, фасоль, чечевицу, бобы или нут. Также нужно употреблять достаточное количество углеводов, которые придадут чувства сытости. Полезно в это время добавлять в пищу и орехи, а также различные семена и крупы, лучше из цельного зерна. При этом углеводное меню необходимо контролировать, чтобы избежать переизбытка глюкозы. Такие продукты должны быть на столе ежедневно. Чтобы избежать расстройства желудочно-кишечного тракта из-за обильного потребления клетчатки, овощи и фрукты лучше предварительно обрабатывать. Соблюдение таких правил поможет соблюсти Великий пост без вреда для здоровья.

Источник: www.gastronom.ru



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