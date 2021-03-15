Ляйсан Утяшева подарила Павлу Воле в день рождения прыжок с парашютом в Дубае

15.03.2021, 16:22, Разное

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Российский комик и телеведущий Павел Воля в свой день рождения решил прыгнуть с парашютом в Дубае. Однако после приземления он попросил свою супругу Ляйсан Утяшеву не делать таких подарков, о чем рассказал подписчикам в Instagram.

Жена Павла Воли называет день рождения мужа самым любимым семейным праздником. Комик, когда получает подарки, приходит в восторг, будто ребенок, что радует гимнастку. Поэтому в день 42-летия супруга она преподнесла ему необычный презент.

Кульминацией дня рождения для Павла Воли стал прыжок с высоты 4 километров. Ведущий не испугался предстоящего испытания, а потому отправился в свободное падение с парашютом. После этого он посетил с семьей и близкими друзьями один из лучших ресторанов в Дубае.

Там он пояснил своей жене, что получил много адреналина, но попросил Ляйсан Утяшеву впредь воздержаться от таких подарков. Поклонники творчества комика восхитились его мужеством. Они оставили множество комплиментов под постом в Instagram Павла Воли.

Источник: www.wmj.ru