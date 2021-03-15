В Минздраве заявили о запуске коронавирусом процессов старения

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15.03.2021, 15:46, Новости дня
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Течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения, сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

«Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один – это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», – сказала Ткачева, передает РИА «Новости».

По ее словам, помимо основных симптомов коронавирусной инфекции – лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре.

Ранее ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя пришли к выводу, что поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканкой чумы свиней в Китае в 2018-2019 годах.



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