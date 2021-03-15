Ярош: Спецоперация по вагнеровцам была. Зеленскому надо не вилять, а принимать конкретные решения

15.03.2021, 15:36, Новости дня

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Экс-лидер “Правого сектора” и бывший нардеп Украины Дмитрий Ярош в интервью “Обозревателю” 14 марта подтвердил факт спецоперации по задержанию наемников частной военной компании “Вагнер”, причастных к войне на Донбассе и сбитию авиарейса МН17.

“По моей информации, эта операция была. Я это знаю не из десятых рук. Как они собираются из этого выходить? Посмотрим. Как по мне, речь идет о противодействии России и российской агентуре. Зеленскому здесь надо не вилять, а принимать конкретные решения. Никакой половинчатости быть не может”, – отметил Ярош.

Экс-лидер “Правого сектора” также назвал “интересным” анонсированный фильм-расследование лидера группы Bellingcat Христо Грозева о срыве спецоперации по задержанию бойцов ЧВК “Вагнер”. По информации основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, фильм о вагнеровцах появится 5 апреля.

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования Bellingcat о вагнеровцах. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.

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