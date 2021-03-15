В Раде хотят изучить “пленки Медведчука–Суркова” и скандал с вагнеровцами. Арахамия внес проект постановления о создании ВСК

15.03.2021, 15:36, Новости дня

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Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 15 марта внес в Верховную Раду проект постановления № 5243 о создании временной следственной комиссии (ВСК), которая должна изучить скандал с вагнеровцами, а также “пленки [народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора] Медведчука – [бывшего помощника президента РФ Владислава] Суркова”.

ВСК должна выяснить возможные “протиправные действия представителей госвласти и других лиц, направленных на сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность”.

В объяснительной записке к постановлению говорится, что опубликованные аудиозаписи якобы разговора Медведчука из Сурковым “становятся предметом расследования правоохранительными органами не только на предмет выявления признаков уголовного преступления, но и признаков угроз национальной безопасности Украины”.

“В СМИ опубликовано аудиозаписи, свидетельствующие о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора, в частности относительно схем поставок электроэнергии в аннексированный Российской Федерацией Крым, вопрос обмена военнопленными на временно оккупированном Донбассе, получение прибыли ценой государственных интересов, прав и свобод граждан Украины”, – отмечается в документе.

Главой ВСК предлагается назначить нардепа от “Слуги народа” Марьяну Безуглую, ее замом – нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Безуглая поблагодарила в Facebook “все фракции и группы, которые подали представителей и разблокировали процесс”.

“Не благодарю фракциям “Европейская солидарность”, “Голос” и “Батьківщина”, которые не подали людей в ВСК. Вместе с тем, можно затем обеспечить представительство. Верю, что так оно будет”, – написала нардеп.

В комментарии под своим постом Безуглая объяснила, что “Голос” и “Евросолидарность” не подали своих представителей, поскольку хотят создать отдельную ВСК по делу вагнеровцев, а ВСК по инициативе Арахамии будет расследовать дело вагнеровцев (первый кейс) и “другие резонансные” дела.

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/10224382635384098

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и президента Украины Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

25 февраля 2021 года “Цензор.НЕТ” опубликовало аудиозапись якобы разговора Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченном Крыму и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

На записи, в частности, человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе “эти наши там подопечные” и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил нардеп от “Евросолидарности” тогдашний президент Украины Петр Порошенко. В СБУ заявили, что изучают эти записи.

Сам Медведчук подтвердил, что в 2014 году обсуждал эти темы с российскими властями и что голос человека на записи похож на его голос, но сказал, что, был ли этот конкретный разговор, “не помнит и утверждать не может”.

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