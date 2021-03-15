 

“Свобода снегиря стоит 200 грн”. Певица Layah (экс-Бушмина) выпустила на волю двух птиц

15.03.2021, 15:36, Новости дня
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Украинская певица Layah, ранее известная как Ева Бушмина, 13 марта  в Instagram сообщила, что выпустила на волю двоих снегирей, которых купила у ловцов птиц по 200 грн. 

Певица также разместила в сети ролик, на котором запечатлена в момент, когда выпускает птиц из коробки.

“К сожалению, сегодня все можно купить. И мы сами выбираем, на что тратить деньги. Свобода снегиря стоит 200 гривен. Теперь две красивые птицы, которых я видела только в книгах по русскому языку, летают и радуются солнышку! Жизнь слишком ценна и прекрасна, чтобы проводить ее в клетке! Летиииии!” – написала она.

Отвечая на комментарии, артистка отметила, что птиц специально отлавливают для продажи.

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Публикация от LAYAH (@layahmusic)

Настоящее имя Layah – Яна Швец. Артистка стала известна под псевдонимом Ева Бушмина.

В марте 2010 года она дебютировала в составе группы “ВИА Гра”, а спустя три года покинула коллектив.

В 2016 году вокалистка объявила о ребрендинге, заявив, что будет выступать как певица Layah.

Дебютный альбом певицы после ребрендинга вышел осенью 2016 года. В ноябре 2020 года певица приняла участие в фотосессии на берегу моря, позируя обнаженной среди импровизированной свалки мусора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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