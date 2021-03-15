В Нацполиции Украины рассказали об увеличении штрафов для велосипедистов и пешеходов

15.03.2021, 15:36, Новости дня

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С 17 марта, когда в Украине вступят в силу нормы закона, усиливающего ответственность за нарушение правил дорожного движения, увеличатся размеры штрафов для велосипедистов и пешеходов. Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Штраф за переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора/регулировщика повысится с 51 грн до 255 грн.

Велосипедисты за нарушение правил будут оштрафованы на 340 грн.

В случае повторного нарушения сумма штрафа и для пешеходов, и для велосипедистов составит 850 грн.

По словам Билошицкого, принятый закон также предусматривает ужесточение наказания для автомобилистов за неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные либо установленные с нарушением номерные знаки.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1231-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения”. Документ вступит в силу в 0.01 17 марта.

Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении и в целом 16 февраля. Он усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, штрафы увеличатся:

за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч – с 510 до 1700 грн;

за оставление места ДТП – с 255 до 3400 грн с лишением права управления транспортным средством на один-два года или без лишения прав;

за управление или передачу управления транспортным средством лицом, не имеющим права им управлять, – с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года – 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет (возможно также возмездное изъятие транспортного средства);

за управление транспортным средством лицом, которое было лишено такого права, – с 510 до 20 400 грн, за повторное такое нарушение в течение года – 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет (возможно также оплачиваемое изъятие транспортного средства).

Кроме того, за управление автомобилем в нетрезвом виде штрафы устанавливаются в размере от 17 тыс. грн (за первый случай) до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет. За третье такое нарушение в течение года предусмотрена конфискация транспортного средства.

В Офисе президента уточнили, что документ также позволяет полицейским использовать средства видеозаписи с обязательным присоединением таких материалов к админпротоколу.

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