 

В Нацполиции Украины рассказали об увеличении штрафов для велосипедистов и пешеходов

15.03.2021, 15:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С 17 марта, когда в Украине вступят в силу нормы закона, усиливающего ответственность за нарушение правил дорожного движения, увеличатся размеры штрафов для велосипедистов и пешеходов. Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Штраф за переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора/регулировщика повысится с 51 грн до 255 грн.

Велосипедисты за нарушение правил будут оштрафованы на 340 грн.

В случае повторного нарушения сумма штрафа и для пешеходов, и для велосипедистов составит 850 грн.

По словам Билошицкого, принятый закон также предусматривает ужесточение наказания для автомобилистов за неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные либо установленные с нарушением номерные знаки.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1231-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения”. Документ вступит в силу в 0.01 17 марта.

Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении и в целом 16 февраля. Он усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, штрафы увеличатся:

за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч – с 510 до 1700 грн;
за оставление места ДТП – с 255 до 3400 грн с лишением права управления транспортным средством на один-два года или без лишения прав;
за управление или передачу управления транспортным средством лицом, не имеющим права им управлять, – с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года – 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет (возможно также возмездное изъятие транспортного средства);
за управление транспортным средством лицом, которое было лишено такого права, – с 510 до 20 400 грн, за повторное такое нарушение в течение года – 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет (возможно также оплачиваемое изъятие транспортного средства).

Кроме того, за управление автомобилем в нетрезвом виде штрафы устанавливаются в размере от 17 тыс. грн (за первый случай) до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет. За третье такое нарушение в течение года предусмотрена конфискация транспортного средства.

В Офисе президента уточнили, что документ также позволяет полицейским использовать средства видеозаписи с обязательным присоединением таких материалов к админпротоколу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Украина объявила в розыск директора предприятия, который продавал авиационное топливо военным РФ в Крыму

12.10 / Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе

06.01 / Суд оставил под арестом Кожару подозреваемого в убийстве Старицкого

11.10 / На раскопках в Помпеях нашли древний «остекленевший мозг» с нейронами

17.08 / Мишустин предложил продлить меры поддержки борющихся с COVID медиков

14.02 / Китай ответил США на критику в отношении работы ВОЗ в Ухане

26.01 / Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы

07.02 / В Санкт-Петербурге покажут новую модель Audi RS

14.02 / Главным вопросом виртуальной встречи лидеров G7 станет борьба с пандемией и доступ к вакцинам – офис Джонсона

11.09 / Женщина и трое детей попали в больницу из-за дезинсекции дома в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска