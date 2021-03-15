 

В Кремле ответили на заявление Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

15.03.2021, 15:34, Разное
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В минувшую субботу, 13 марта, глава Белоруссии высказался о политической ситуации в стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня у “республики нет друзей в мире”. “Обратите внимание на мою фразу”, – добавил он.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать слова белорусского лидера. Представитель Кремля усомнился в том, что это заявление может относиться к России. “Все-таки мы не друзья, а братья”, – отметил он.

Отношения двух стран носят характер союзного сотрудничества. 8 декабря 1999 года лидеры России и Белоруссии подписали Договор о создании Союзного государства – надгосударственного образования с единым политическим, экономическим, военным, валютным и другими пространствами.

В августе 2020 года по всей Белоруссии прокатилась волна протестов. Сторонники оппозиции обвинили Александра Лукашенко в подтасовке результатов выборов президента и потребовали его отставки. Политик в свою очередь заявил, что голосование было честным и справедливым.

На сторону протестующих встали западные лидеры. Евросоюз ввел санкции против официальных лиц и компаний Белоруссии за фальсификацию итогов выборов и насилие на митингах. Объединение призвало Александра Лукашенко добровольно покинуть свой пост.



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