В Омске девушку изнасиловали на глазах у матери

15.03.2021, 15:34, Разное

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Спустя неделю после освобождения из мест лишения свободы житель Омска пришел в гости к своей знакомой. Там он изнасиловал несчастную на глазах у ее пожилой матери, передает сайт VSE42.RU. Насильника поймали сотрудники полиции – они разыскивали мужчину за то, что тот не отметился в отделе полиции после освобождения. Теперь в его отношении возбуждено новое уголовное дело.