 

В Финляндии ученые научились создавать еду будущего «из воздуха»

15.03.2021, 15:32, Разное
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Финские исследователи разработали метод производства еды будущего «из воздуха». Данная технология, по словам создателей, избавит человечество от угрозы дефицита продуктов.
Основным сырьем для пищи «из воздуха» послужила желтая мука, на 65% состоящая из белка под названием Solein. Его синтезируют сотрудники финского технологического стартапа Solar Foods. Проект ученых заинтересовал правительство Финляндии, поэтому они субсидировали его на 25 млн евро.

Для получения муки используется специальный биореактор, необходимый для измельчения жидких микроорганизмов. В дальнейшем в устройство поступает смесь, состоящая из углекислого газа и водорода, после этого запускается процесс выделения питательных веществ, после их просушки получается желтая мука. Эксперты сравнивают данный процесс со спиртовым брожением, для которого не требуется сахар.

Риетта Кивела из университета Хельсинки утверждает, что у технологии производства Solein есть свои нюансы. Например, сейчас исследователи работают над тем, чтобы сделать процесс экологически чистым. Биореактор работает на «зеленом аммиаке», если его получать при помощи возобновляемых источников энергии, то удастся избавиться от выбросов углерода. Кроме того, сегодня еда из «воздуха» имеет горьковатый привкус. Первые продукты на основе Solein намерены выпустить в 2023 году, для этого был подписан контракт с финским производителем хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer, добавила руководитель Solar Foods Пайси Вайникка.

Источник: www.mn.ru



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