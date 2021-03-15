В Париже признали российское преимущество над Францией в ЦАР

15.03.2021, 15:32, Разное

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Россия влияет на положение дел в Центральноафриканской Республике гораздо сильнее, чем Франция, уверены в Париже.

В Центральноафриканской Республике успешно прошел второй тур парламентских выборов, который показал позитивное влияние РФ на ситуацию в стране. Сообщил в интервью для France Culture политолог Ханс де Мари Енгу.

Второй тур выборов прошел в ЦАР 14 марта в спокойной обстановке. Безопасность на участках обеспечивали солдаты правительственной армии FACA, обученные российскими инструкторами, которых СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Французское СМИ пишет, что РФ имеет позитивное влияние на регион и помогает стабилизировать ситуацию в стране. Известно, что российские инструкторы консультируют бойцов FACA во время операции против боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (СРС), благодаря чему удалось добиться очевидного перелома в пользу правительственных сил.

«Отношения между Россией и ЦАР возродились, когда президент Франции Эммануэль Макрон отказал Банги в поставках оружия, посоветовав обратиться к Москве», — напомнил политолог Ханс де Мари Енгу.

Правительство ЦАР официально пригласило россиян в страну, попросив помощи в подготовке личного состава своей армии. Это привело к укреплению позиций РФ в стране, которые теперь крепче французских.

«Сегодня русские гораздо более влиятельны, чем французы в президентстве Центральноафриканской республики и на уровне Вооруженных сил. Они сумели выстроить образ страны-спасителя», — уверен эксперт.