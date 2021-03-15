Российским атлетам разрешили выступать на Олимпиаде под радужным флагом

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15.03.2021, 15:31, Разное
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Российским спортсменам разрешили выступать на двух грядущих олимпиадах в символике с радужными цветами ЛГБТ-движения. Об этом сообщил представитель МОК Джеймс Фитцджеральд.

– До нас периодически доходит информация о напряженности в российском околоспортивном сообществе. Якобы причиной этой напряженности являются наши запреты на использование русского флага в международных спортивных соревнованиях и милитаристско-шовинистической песни «Катюша» в качестве гимна русской сборной. Нас, конечно, расстраивает неадекватная реакция русских на справедливые решения международного спортивного арбитража и их неуважение к благородному белому олимпийскому флагу, но мы готовы предложить России альтернативу, – отметил функционер.

По словам члена исполкома, новые для россиян возможности открываются благодаря распорядительному циркуляру «Об обеспечении необходимого и достаточного разнообразия спектра гендерных направленностей при проведении Олимпийских соревнований в Токио-2021», который международная ассоциация GLAAD, направила в адрес WADA и МОК еще в сентябре прошлого года. Документ, в числе прочего, содержит предписание об участии в олимпиаде ЛГБТК-команд, созданных как отдельными странами-участницами олимпиады, так и международной федерацией спортивного ЛГБТК-движения.

Перед российскими спортсменами открывается сразу два пути: либо сформировать национальную ЛГБТК-сборную, и выступать под флагом, совмещающим российский триколор и радужные ЛГБТК-цвета, либо влиться в дружную семью ЛГБТК-интернационала. Разумеется к гендерному составу олимпийской команды в данном случае предъявляются определённые требования, поэтому перед рядом спортсменов может встать вопрос о пересмотре гендерной самоидентификации.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, что организация готова предоставить российской стороне всю необходимую нормативную базу, разработанную GLAAD, содержащую подробный перечень актуальных гендерных идентичностей (АГИ), и удельный взвешивающий коэффициент (УВК) для каждой идентичности, относительно общего состава команды.

Также документ содержит список разрешённых музыкальных композиций, которые можно использовать в качестве гимна. В число композиций, помимо широкоизвестных зарубежных хитов («I Will Survive»), вошли и песни русских музыкантов («Каждый хочет любить», «Нас не догонят», «Голубая Луна», «Я помню все твои трещинки» и т. д. ).

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о готовности принять предложение МОК. Комитет уже направил запрос в министерство спорта РФ о дополнительном финансировании олимпийской сборной в размере 139 млн. рублей. Средства потребуются для проведения курсов гормональной терапии и хирургических операций над некоторыми членами сборной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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