Скандалы: Алексей Мордашов пошел на четвертый десяток

15.03.2021, 15:16, Разное

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Состояние миллиардера и его семьи впервые выросло до $30 млрд на фоне подорожания акций «Северстали»

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова F 4 и его семьи достигло отметки $30 млрд, следует из данных Forbes Real-Time. Мордашов стал вторым в истории после Владимира Потанина F 1 российским бизнесменом, чье состояние оценивалось в такую сумму. Акции «Северстали» на Московской бирже в пятницу обновили исторический максимум. В ходе торгов их стоимость на пике достигала 1414,4 рубля — это на 4,2% выше цены закрытия предыдущих торгов. Бумаги компании приближались к максимуму и в начале месяца, но 4 марта резко упали на 3%, к 9 марта опустились до отметки 1315,6 рубля. Отскакивать они начали перед днем инвестора, который компания провела 11 марта.

Недавнее падение было обусловлено нервозностью накануне дня инвесторов из-за опасений плохих прогнозов на 2021 год, сказал Forbes руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. На дне инвестора «Северсталь» сообщила, что ожидает роста спроса на сталь в России в этом году на 3,1%. Среднегодовой рост спроса в 2020-2023 годах может составить 2,6%, говорится в презентации компании.

На рост акций «Северстали» также повлиял отказ от строительства завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургутском районе, говорит Худалов. Компания планировала реализовать проект вместе с итальянской Tenaris, инвестиции оценивались в $240 млн.

По данным Forbes Real-Time, сейчас Мордашов занимает первую строчку в списке богатейших бизнесменов России: в конце февраля он сместил с нее предыдущего лидера Потанина, состояние которого сократилось из-за падения акций «Норникеля» на фоне аварий. На 12 марта, состояние Потанина, который занимает вторую строчку рейтинга, оценивалось в $28,2 млрд.

У Алексея Мордашова семеро детей: старший сын от первого брака, сыновья Кирилл и Никита от второго, еще один сын и три дочери от третьего брака. В 2019 году он передал Кириллу и Никите доли в бизнесе — в золотодобывающей компании Nordgold и туроператоре TUI. Мордашов-старший объяснял это необходимостью ввести сыновей в курс дела и тем, что им нужно получить опыт в сфере управления портфелем активов.

В январе источники Forbes сообщили, что Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ), где он учился. «Отец сказал ему: «Ну тогда иди служить», — рассказывал собеседник Forbes, знакомый с сыном миллиардера. Другой собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Никита Мордашов ушел в армию. Представитель миллиардера отказался это комментировать.

После этого ФАС удовлетворила ходатайство другого сына миллиардера Кирилла об увеличении до 100% доли в компании «КН-Холдинг», через которую он с братом владел активами в равных долях. Представитель Мордашова-старшего назвал изменение схемы владения «КН-Холдингом» «технической сделкой внутри семьи», передает агентство.

Марина Дульнева, Анастасия Ляликова