 

Дарья Мороз с дочерью, Александр Домогаров, Валерия Федорович и другие на премьере фильма “Пальма”

15.03.2021, 15:00, Разное
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В минувшие выходные в кинотеатре “Каро 11 Октябрь” прошел закрытый кинопоказ семейного приключенческого фильма Александра Домогарова-младшего “Пальма”. Сюжет картины построен на основе реальных событий: овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином, так как он улетает за границу, а собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся.

Свое творение на суд зрителей представил режиссер и сценарист фильма Александр Домогаров-младший, исполнительница главной роли овчарка Лили и актеры Виктор Добронравов, Валерия Федорович, Леонид Басов, Евгения Дмитриева и Михаил Богдасаров. Премьеру посетили знаменитости, многие из которых пришли с детьми. Так, Дарья Мороз посетила премьеру с дочерью Анной, экс-худрук Большого театра Сергей Филин — с супругой Марией Прорвич и сыновьями Александром и Сергеем, Виктор Добронравов – в компании жены Александры Торгушниковой и дочерей Варвары и Василисы, а актрису Евгению Дмитриеву сопровождал старший сын Марк. Также на киносмотр пришли Александр Домогаров, Федор Добронравов, Никита Тарасов, Дарья Повереннова, Яна Гладких, Ксения Суркова, Амбарцум Кабанян и Мария Погребняк.

Премьера одновременно стала масштабной благотворительной акцией: все средства от продажи билетов в этот вечер будут направлены в Международный благотворительный фонд помощи животным “Дарящие надежду”. Также в фойе кинотеатра прошла выставка собак из приютов, каждую из которых можно было забрать домой.

В широкий прокат картина выйдет уже в этот четверг, 18 марта.

Евгения Дмитриева с сыном МаркомФедор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр ДомогаровДарья Мороз с дочерью АннойВиктор Добронравов с женой Александрой Торгушниковой и дочерьми — Варварой и ВасилисойМария ПогребнякФедор и Виктор ДобронравовыСергей Филин с женой Марией Прорвич и сыновьями — Александром и Сергеем

Валерия ФедоровичНикита Тарасов с женой Мариной ГаврюшинойДарья Повереннова



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