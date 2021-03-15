 

В РФ разработали парашют для эвакуации людей из многоэтажек

15.03.2021, 14:56, Новости дня
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В РФ создали новую парашютную систему «Шанс», которая предназначена для эвакуации из многоэтажных зданий, сообщили в холдинге «Технодинамика» (входит в Ростех).

«Шанс» представили МЧС РФ на V Международной научно-практической конференции «Гражданская оборона на страже мира и безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение холдинга.

«Сотрудники холдинга провели презентацию уникальной разработки НИИ парашютостроения – аварийно-спасательной парашютной системы «Шанс», предназначенной для спасения людей из высотных зданий. Разработка не имеет аналогов в мире – система позволяет без специальной подготовки эвакуироваться с высоты девятиэтажного дома», – пояснили в компании.

Эта парашютная система позволяет десантироваться с высоты от 33 метров, в ее конструкции есть несколько решений, которые не дают складываться куполу при контакте со зданием, обеспечивая безопасность спуска.

Также парашют способен автоматически стабилизировать положение тела человека и раскрываться самостоятельно на нужной высоте.

Создатели уверяют, что для спуска с малой высоты не требуется специальная подготовка, это позволяет использовать изделие для экстренной эвакуации из многоэтажек.

В комплект входят ранец с подвесной системой, три купола, вытяжное звено. Система настраивается в зависимости от роста и телосложения человека.

В декабре «Технодинамика» начала поставки новейших парашютов спецназначения «Стайер», позволяющих десантироваться с больших высот и в арктических условиях.



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