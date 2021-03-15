В Рыбинске на аварийном перекрестке установили дорожные зеркала

15.03.2021, 14:15, Новости

Теги: Безопасность, Транспорт

В Рыбинске на перекрестке улиц Плеханова и Луначарского установлены специальные дорожные зеркала. Они позволят увеличить угол обзора для водителей автотранспорта при повороте налево.

По статистике ГИБДД этот перекресток относится к наиболее аварийным участкам улично-дорожной сети. При маневре налево с улицы Плеханова водитель имел практически «слепую» зону в отношении машин, движущихся во встречном направлении. Большая часть ДТП на этом участке дороги были связаны как раз с левыми поворотами.

– Зеркала облегчат водителям обзор при совершении маневра, когда левая сторона дороги заполнена транспортными средствами. Зеркала позволят видеть встречно идущий транспорт, поскольку дают уверенный угол обзора в 160 градусов, – рассказала Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи. – После установки специалисты проведут настройку положения зеркал. Водителям тоже потребуется время, чтобы приспособиться пользоваться нововведением.

Зеркала диаметром 120 сантиметров смонтировали на вертикальных четырёхметровых стойках с противоположных сторон от перекрестка. Они выполнены из прочного стекла с зеркальным покрытием и подогревом для эксплуатации в зимний период.

Стоимость двух зеркал – 100 тысяч рублей.

Если эксплуатация будет эффективной, то межведомственная комиссия рассмотрит возможность установки дорожных зеркал на других опасных участках городских автодорог.

Пресс-служба администрации города Рыбинска