В Верховной Раде хотят заслушать Авакова

15.03.2021, 14:46, Новости дня

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Народные депутаты Украины инициируют выступление министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству на заседании Верховной Рады 19 марта.

Об этом 15 марта на согласительном совете сообщил глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Хотели бы пригласить для короткого доклада на часе вопросов к правительству Арсена Борисовича Авакова, чтобы мы поняли ситуацию с вакцинацией сотрудников МВД, которых уже можно, кажется, по плану начинать вакцинировать, есть ли там готовность и можем ли мы дальше работать по этому направлению”, – сказал он.

Нардеп отметил, что Авакову можно будет задать другие вопросы, связанные с правоохранительной системой.

“Возможно, по тем резонансным законопроектам, которые были приняты за прошлый год и есть ли уже какие-то результаты. Например, о ворах в законе, например, об увеличении ответственности за нарушения правил дорожного движения”, – объяснил Корниенко.

По состоянию на 15 марта привито, по данным Минздрава, 53 155 украинцев, за последние сутки – 2018. В ведомстве отметили, что ни один житель страны еще не получил полагающиеся две дозы вакцины.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Аваков работает главой МВД с февраля 2014 года.

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