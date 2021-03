“Грэмми 2021”. Самые яркие и запоминающиеся женские образы музыкальной премии. Фото

15.03.2021, 14:46, Новости дня

В ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе (США) состоялась 63-я церемония вручения музыкальной премии “Грэмми”, учрежденной Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Издание “ГОРДОН” представляет обзор самых запоминающихся женских образов мероприятия.

В 2021 году церемония награждения проходила в смешанном формате – часть знаменитостей американского шоу-бизнеса присутствовала на награждении, а часть присоединилась к мероприятию онлайн.

Триумфаторка премии 63-й премии “Грэмми”, американская певица Бейонсе посетила церемонию в черном мини-платье от итальянского бренда Schiaparelli. На странице компании в Twitter отмечается, что наряд для певицы был создан дизайнером Дэниеллом Роузберри.

Фото: ЕРА

Британская певица Дуа Липа, получившая премию за лучший поп-альбом, выбрала для церемонии розовое прозрачное платье-сетку от Versace.

Американская певица Тейлор Свифт, получившая награду за лучший альбом года, присутствовала на церемонии в платье от американского бренда Oscar de la Renta.

Tonight was a fairytale * . @taylorswift13, nominated in six categories, wears a custom #odlrfall2021 embroidered pressed flower dress for the 63rd #grammys. #oscargirl pic.twitter.com/JEN4nrazCs

— Oscar de la Renta (@OscardelaRenta) March 15, 2021

Американская певица Билли Айлиш, победившая в нескольких номинациях, посетила церемонию награждения “Грэмми” в костюме от итальянского бренда Gucci. Образ артистки дополняла шляпа в тон наряду.

At the 63rd #GRAMMYs, @billieeilish—winner of Best Song Written for Visual Media—wore a custom #Gucci floral jacquard shirt and pants with embroidered sequins, bucket hat, mismatched floral jacquard gloves and leather lug sole rubber loafers with Horsebit detail. @RecordingAcad pic.twitter.com/fR1kaQgTtM

— gucci (@gucci) March 15, 2021

Американская певица Lizzo на церемонии была в светло-зеленом платье с драпировкой от французского бренда Balmain.

Американская певица Фиби Бриджерс выбрала наряд от американского бренда Thom Browne, украшенного вышивкой из кристаллов и жемчуга в виде скелета.

phoebe bridgers wears a thom browne black tulle cardigan jacket and skirt in madras trompe l’oeil tweed with crystal and pearl skeleton embroidery for the 2021 grammy [email protected]_bridgers @donetodeath #thombrowne #phoebebridgers #grammys pic.twitter.com/nPjxwoChSN

— Thom Browne (@ThomBrowne) March 15, 2021

“Грэмми” считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

