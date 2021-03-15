 

Зеленский заявил, что после первой прививки от коронавируса “шансы на заражение остаются”

15.03.2021, 14:46, Новости дня
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Первая доза вакцины от коронавируса, которыми прививают в Украине, полностью не исключает заражения. Об этом 15 марта на совещании с правоохранителями и членами Кабинета Министров заявил президент Владимир Зеленский, его цитирует пресс-служба.

“Нужно объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет”, – сказал Зеленский.

По состоянию на 15 марта привито, по данным Минздрава, 53 155 украинцев, за последние сутки – 2018. В ведомстве отметили, что ни один житель страны еще не получил полагающиеся две дозы вакцины.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов и, если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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