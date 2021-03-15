 

Участницу шоу “Пацанки” поймали с наркотиками под бюстгальтером

15.03.2021, 14:44, Разное
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Участницу шоу “Пацанки” Диану Субботину задержали в Москве за перевоз наркотиков. Запрещённое вещество было обнаружено накануне сотрудниками ДПС в Басманном районе города.

Порошкообразный наркотик Субботина пыталась провезти под бюстгальтером. Ещё один прозрачный пакет с подозрительным содержимым обнаружили под шапкой 26-летней уроженки Тюмени. С телезвезды взяли подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело, передаёт Ura.ru.



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