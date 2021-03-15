YouTube ограничил доступ к фильму «Ржев. 500 дней в огне» для несовершеннолетних

15.03.2021, 14:42, Разное

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Американский видеохостинг YouTube принял решение ограничить доступ к российскому фильму «Ржев. 500 дней в огне». В нем речь идет о строительстве Ржевского мемориала, которое сопровождается фрагментами исторической хроники, посвященной Ржевской битве.

Ограничение доступа заключается в том, что фильм «Ржев. 500 дней в огне» могут посмотреть лишь лица, достигшие 18 лет. Однако ограничивающие меры привели к тому, что ролик пропал из рекомендаций и автоматические инструменты YouTube не будут его продвигать. Также зритель, чей возраст составляет 18 лет, в начале картины увидит надпись, сообщающую о «неприемлемости фильма», что может послужить причиной для отказа от просмотра.

Свои действия видеохостинг YouTube мотивировал тем, что в фильме «Ржев. 500 дней в огне» показаны сцены с кадрами боевых действий, повествующие об ужасах войны. В съемках фильма были задействованы настоящие участники Ржевской битвы. По их словам, этот эпизод Великой Отечественной войны был одним из самых ужасных.

Стоит отметить, что ранее YouTube ограничил доступ к другому российскому фильму «Крым. Путь на Родину». Причина оказалась аналогичной — демонстрация сцен насилия в картине. Однако Роскомнадзор не согласился с решением компании Google, назвав его неприемлемым.

Источник: souzveche.ru