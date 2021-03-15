 

«Как день и ночь»: В Сети опубликованы первые отзывы о «Лиге справедливости Зака Снайдера»

15.03.2021, 14:42, Разное
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До начала официальной премьеры блокбастера по мотивам комиксов «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера некоторым критикам удалось взглянуть на новую версию фильма. Они опубликовали первые отзывы о картине, из которых следует, что разница между театральной версией и оригинальной такая же, как у «дня и ночи».
Стивен Уайнтрауб из журнала Collider отметил, что полная режиссерская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера, длящаяся более четырех часов, выглядит лучше ленты, доработанной режиссером Джоссом Уидоном. В нем присутствует большое количество ранее непоказанных сцен и эпизодов, представляющих значительный интерес для зрителя. В целом разница между двумя фильмами оказалась колоссальной.

Премьера фильма «Лига справедливости», монтаж которого завершал Джосс Уидон, состоялась в 2017 году. Впоследствии выяснилось, что постановщик вырезал много уже отснятого материала, создал новые сцены, а некоторые ему пришлось переснимать фактически с нуля.

Однако итоговый вариант получил низкие оценки от критиков. Фанаты в свою очередь в течение трех лет требовали продемонстрировать «Лигу справедливости», неформально названную Snyder Cut, и собирали для этого петиции. В итоге в 2020 году сам Зак Снайдер объявил, что первоначальная версия картины выйдет на экраны на всех платформах 18 марта 2021 года.

Источник: www.kinopoisk.ru



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